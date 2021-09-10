Лукашенко наградил 116 представителей различных сфер деятельности государственными наградами. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении государственными наградами 116 представителей различных сфер деятельности, об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Среди награжденных государственными наградами – работники нефтяной промышленности, агропромышленного комплекса, лесохозяйственной и строительной отраслей, а также ученые, военнослужащие и деятели культуры.

Наградами отмечены и деятели культуры – так, почетное звание «Народный художник Беларуси» присвоено заведующему кафедрой скульптуры Белорусской государственной академии искусств, члену Белорусского союза художников Владимиру Слободчикову, а «Заслуженный артист Республики Беларусь» – эстрадному певцу Руслану Алехно.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Николай Шкред назначен заместителем начальника Службы безопасности президента

Ранее этот пост занимал Сергей Мигас (подробности).

Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков написал заявление об увольнении

«В своем решении я руководствовался одним: белорусский хоккей не должен пострадать», — заявил Басков в телеэфире телеканала «Беларусь 1» (подробности).

Дмитрий Шевцов избран генеральным секретарем Белорусского Красного Креста

Председателем президиума Красного Креста избран Дмитрий Чередниченко (подробности).