В Минздраве рассказали о состоянии мальчика, спасшего брата во время пожара. Фото: Минздрав Беларуси

Очередной консилиум с участием министра Дмитрия Пиневича и лучших врачей Беларуси о состоянии 12-летнего Романа Когодовского, который в настоящее время находится в Республиканском ожоговом центре БСМП, состоялся 10 сентября. Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

Специалисты приняли решение завершить консервативное лечение и начать курс ранней реабилитации.

– Мальчику предстоят недели тренировок, ведь ему заново нужно научиться сидеть, ходить, держать в руках предметы, говорить, писать и т.д., – сообщили в ведомстве.

Мальчик, который в апреле во время пожара спас младшего брата, уже пятый месяц лежит в больнице. Он был доставлен в ожоговый центр на вертолете и перенес 23 операции.

В Минздраве напомнили, что ситуацию с Ромой, который пострадал во время пожара в деревне Сидоровичи Мядельского района, держит на контроле лично Александр Лукашенко.

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