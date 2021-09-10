Новой «Мисс-Беларусь» стала 18-летняя минчанка Дарья Гончаревич.

Вечером 10 сентября 2021 года мы узнали имя новой «Мисс Беларусь» - ею стала 18-летняя минчанка Дарья Гончаревич. Действующая обладательница этого титула Мария Василевич передала ей корону. Победительница стала уже четырнадцатой красавицей, которой удастся примерить это украшение, ко многому обязывающее. Например, к участию в конкурсе «Мисс мира».

Вот что известно об этой девушке:

Параметры: рост 178 см, вес 59 кг, 88-62-94.

Работает моделью и преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. Владеет разговорным английским. В настоящее время работает с известными белорусскими брендами в качестве модели, создает одежду для себя. Мечтает стать организатором Недели моды в Беларуси.

Среди зрителей на шоу оказался и Александр Лукашенко. Слева от президента сидела телеведущая Полина Шуба. Справа через одно кресло – Александр Радьков, бывший министр образования, бывший замглавы президентской администрации и помощник президента, который несколько дней назад получил литературную премию за «лучшие публицистические произведения». Рядом ниже сидит пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Накануне «Комсомолка» побывала на репетиции гала-шоу и посмотрела, что покажут президенту и белорусам. В жюри будет Оксана Федорова - «Мисс Вселенная-2002», ведущая вечерней детской программы «Спокойной ночи, малыши!».

А пока «Комсомолка» вспомнила судьбы всех предыдущих «Мисс Беларусь». Кто-то стал лучшей учительницей, кто-то – депутатом, кто-то – бизнесвумен, кто-то дизайнером, а кто-то – зоозащитницей.

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