В Великобритании массово отказываются от щенков, приобретенных в период пандемии. Фото: rg.ru

Жители Великобритании все чаще принимают решение отказаться от собак, купленных в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на благотворительный фонд по защите собак Dogs Trust.

Как отметили в организации, в последние недели количество звонков с целью найти для собак новых хозяев возросло на 35%.

– Согласно наблюдениям фонда, люди начали переосмысливать свою потребность в приобретенных животных, после того как коронавирусные ограничения в стране начали снимать, – сообщили в организации.

Напомним, 19 июля правительство Великобритании отменило большинство мер по предотвращению распространения COVID-19. У жителей появилась возможность вернуться на работу в офисы, посещать бары и ночные клубы и не соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест.

В обществе по защите собак отметили, что по мере того как снимаются ограничения, связанные с пандемией, большинство владельцев собак вынуждены пересмотреть свое отношение к месту животного в их жизни.

В благотворительном фонде ожидают наплыв собак в ближайшие месяцы и называют сложившуюся ситуацию «надвигающимся кризисом».

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