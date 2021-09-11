Православные 11 сентября скорбят о гибели Ионна Предтечи, что запрещено делать

В Минске есть храм, названный в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Фото: Минск-Новости

В субботу, 11 сентября, православные верующие проводят день скорби Усекновения главы Ионна Предтечи. Библейские события описаны в Евангелиях от Марка и Матфея.

Голову пророку отрубили по приказу царя Ирода Антипа, которого Ионн Предтеча обличил в греховных действиях. Мстительный царь сначала заточил пророка в темницу, а затем отдал приказ отрубить Предтече голову. Жизнь пророка, перед которым трепетала вся Палестина, прервалась на 33-м году жизни. Голову святому отрубили ночью в тюрьме, а утром палач принес ее на блюде в пиршественный зал.

Интересно, что на иконах святого Иоанна Предтечу изображают с двумя головами. Пророк изображен одновременно и казненным, и воскресшим.

В мире редко появляются храмы в честь этого скорбного праздника. Но в Минске в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи назван один из приделов Всехсвятского храма-памятника. В субботу, 11 сентября, в Предтеченском приделе состоится литургия, а накануне вечером прошли всенощные бдения - улица Всехсвятская, 1.

Считается, что в День Усекновения главы Ионна Предтечи нельзя есть пищу круглой формы, запрещена капуста. По этой же причине запрещается капать картошку или собирать яблоки. Также нельзя есть красные овощи и продукты: арбузы, помидоры, перцы, а также животную пищу: мясо и рыбу. Также не стоит выпекать в этот день круглый хлеб, блины, оладьи или круглые лепешки. День необходимо проводить спокойно, не веселиться. В этот день не проводят венчания, не рекомендуют проводить свадьбы или крестить детей.

Считается, что на Иоанна Предтечу стоит помолиться об избавлении от тяжелых болезней головы. Интересно, что в этот день разрешены гадания на любовь - в отличие от других праздников. Можно даже загадывать желания, и считается, что если день провести на хлебе и воде, то они непременно исполняться.

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