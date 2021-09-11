У привитых в 11 раз снижается риск смерти при заражении коронавирусом

Рассчитаны риски, связанные с отказом от вакцинации от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые в США смогли рассчитать, что среди невакцинированных от коронавируса людей в 11 раз чаще случаются смерти. Об исследовании сообщил ресурс The Hill, транслирует lenta.ru.

Как сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), специалисты смогли рассчитать риск смертности от ковида среди невакцинированных. Для этого было проведено исследование среди свыше чем 600 тысяч человек в 13 юрисдикциях страны.

Выяснилось, что среди непривитых от COVID-19 больше чем в 10 раз происходила госпитализация при инфицировании коронавирусом. Кроме того, утверждается, что непривитые еще в 4,5 раза чаще заражаются ковидом, нежели вакцинированные.

- CDC продолжает прилагать все усилия, чтобы росли показатели вакцинирования по всей стране. Продолжаем работать с местными органами и сообществами, доверенными лицами, консультировать по вопросам надежности вакцин. Мы делаем все, чтобы обеспечивать людей информацией, необходимой для принятия осознанного решения, - заявила директор центра CDC Рошель Валенски.

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