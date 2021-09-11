Появилось видео столкновения Mercedes с трамваем в Минске

Водитель Mercedes не уступила дорогу трамваю в Минске. Фото: стоп-кадр | видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома опубликовали видео и подробности ДТП с трамваем, которое произошло в Минске вечером в пятницу, 10 сентября.

По предварительной информации, водитель легковушки не уступила дорогу трамваю. Авария произошла около 19.30 на улице Якуба Коласа.

- Водитель «Мерседес» 1995 года рождения проезжала со стороны площади Якуба Колоса в сторону улицы Кульман и, выполняя разворот, не пропустила попутный трамвай, - прокомментировали в УГАИ.

На видео из салона трамвая видны подробности аварии. Водитель белого «Мерседеса» лихо объезжает небольшое ДТП из двух легковушек перед ее авто в крайней левой полосе рядом с трамвайными путями. А затем возвращается в свою полосу и почти сразу совершает странный маневр, выруливая налево под попутный трамвай. Летят осколки стекла, трамвай проезжает после аварии еще пару десятков метров.

- В результате аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения, - уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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