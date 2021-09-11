Минск 11 сентября в 934-ый раз празднует День города

Минск отмечает 11 сентября 954-летие. Фото: БелТА

В субботу, 11 сентября, Минск празднует День города. Столице Беларуси исполняется 934 года. В этот день запланированы самые различные массовые мероприятия: концерты и фестивали, спортмероприятия и другие развлечения.

Всего в Мингорисполкоме сообщали о более чем 130 различных культурных акциях, запланированных в Минске в масштабах города и районов.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, какие мероприятия ко Дню города запланированы для минчан, во сколько будет фейерверк и где перекроют дороги. Например, в субботу, 11 сентября, состоится концерт с участием рэпера Сереги и фейерверк. А еще будет фейерверк у гостиницы «Беларусь», петанк в парке Челюскинцев, силовой экстрим у Дворца спорта.

Необходимо учитывать, что центр Минска перекроют 11 и 12 сентября в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню города и Минского полумарафона. А общественный транспорт будет работать по особому расписанию.

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