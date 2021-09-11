Белорусскую экономику изучит виртуальная миссия МВФ

МВФ организует виртуальную миссию для изучения экономической ситуации в Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, что Международный валютный фонд организует виртуальную миссию для оценки экономической ситуации в Беларуси, пишет БелаПАН со ссылкой на Reuters.

СМИ сообщает, что виртуальная миссия МВФ изучит белорусскую экономическую ситуацию в рамках мандата фонда по надзору и мониторингу за экономикой. Представители нацелены собрать дополнительную информацию об экономических событиях в республике, а также ответных мерах на последствия пандемии коронавируса.

Уточняется, что виртуальная миссия МВФ начнет мониторинг экономики Беларуси уже с понедельника, 13 сентября.

По данным источника Reuters, миссия связана с «обеспокоенностью» выделенного МВФ властям Беларуси транша размером почти в 1 миллиард долларов на борьбу с пандемией.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Международный валютный фонд выделил Беларуси более 900 млн долларов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Афганистан, Мьянма и Венесуэла денег от МВФ не получили (подробности).

СМИ: Беларусь намерена взять $3 млрд в Евразийском фонде стабилизации и развития.

Об этом сообщает российское информагентство РБК со ссылкой на собственный источник (подробности).

В Нацбанке сказали, за счет чего золотовалютные резервы Беларуси за август выросли на 14%

Рост ЗВР превысил в августе 14%, и сумма уже почти $8,5 миллиарда (подробности).