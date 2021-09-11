В Беларуси 12 сентября потеплеет до +27 градусов, но кое-где уже пойдут дожди

По Западу Беларуси в воскресенье может задождить. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, какой будет погода в Беларуси в воскресенье, 12 сентября. Прогноз появился на сайте pogoda.by.

Так, на погоду по-прежнему будут влиять теплые воздушные массы, ожидается переменная облачность. Однако в северо-западных районах прогноз начнут изменять малоактивные атмосферные фронты. В течение суток преимущественно без осадков, но кое-где уже и задождит.

В ночные часы около 6…13 выше ноля, туманы. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Кратковременные дожди, а местами и грозы прогнозируются по западной части Беларуси.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Придет молодое бабье лето: солнце побалует белорусов на неделе с 6 по 12 сентября.

Узнали прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю сентября (подробности).

Бабье лето продолжается: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 11 сентября.

Тепло сохранится и в следующие два дня (подробности).

Черногория с 14 сентября введет для туристов обязательное условие въезда - вакцинацию.

Попасть в страну смогут лишь те, кто сделал прививку (подробности).