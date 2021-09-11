В Беларуси 12 сентября потеплеет до +27 градусов, но кое-где уже пойдут дожди

По Западу Беларуси в воскресенье может задождить.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
Стало известно, какой будет погода в Беларуси в воскресенье, 12 сентября. Прогноз появился на сайте pogoda.by.
Так, на погоду по-прежнему будут влиять теплые воздушные массы, ожидается переменная облачность. Однако в северо-западных районах прогноз начнут изменять малоактивные атмосферные фронты. В течение суток преимущественно без осадков, но кое-где уже и задождит.
В ночные часы около 6…13 выше ноля, туманы. Днем воздух прогреется до +22...+27 градусов. Кратковременные дожди, а местами и грозы прогнозируются по западной части Беларуси.
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