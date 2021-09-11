В Госпогранкомитете снова заявили, что польские пограничники оставили без медпомощи беженца

Беженец из Ирака рассказал, что болен диабетом, и что ему не помогли польские пограничники. Фото: стоп-кадр | видео ГПК

В пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси заявили 11 сентября, что польские пограничники «в очередной раз оставили больного человека без помощи». В подтверждение в ГПК опубликовали видео с комментарием медика скорой помощи.

Так, сообщается, что вечером пятницы, 10 сентября, мужчина из группы беженцев потерял создание на госгранице. Уточняется, что группа мигрантов из Курдистана (Ирак) была вытеснена польскими пограничниками на линию границы с Беларусью.

- В момент, когда один из беженцев потерял сознание, а другие просили оказать ему помощь, польские силовики только наблюдали за ситуацией, не предпринимая каких-либо действий. Белорусские пограничники, видя отсутствие реакции польской стороны, вызвали скорую помощь, - прокомментировали в Госпогранкомитете.

На видео, опубликованном ГПК, есть комментарий медиков.

- На момент приезда бригады скорой медицинской помощи состояние пациента было удовлетворительное, сознание спутанное. В машине скорой медпомощи медицинские манипуляции были произведены в полном объеме. Для обследования иностранец был доставлен в Брестскую областную клиническую больницу, - прокомментировала медик.

Также в ролике - кадры из приемного покоя, на которых беженец с помощью переводчика благодарит белорусских пограничников за оказанную помощью

В больнице выяснилось, что мигрант является гражданином Ирака, жил в Курдистане. Он сообщил, что ему 25 лет, уже около 3 лет болеет диабетом и без инъекций может умереть. Беженец подчеркнул, что сообщал о своем диагнозе польским пограничникам, но его проигнорировали.

- Иностранец рассказал, что планировал попасть в Германию, а оттуда собирался следовать в Великобританию, - уточнили в пресс-службе.

Смотреть видеосюжет В ГПК Беларуси заявили об оставлении польскими пограничниками больного мигранта без медпомощи

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