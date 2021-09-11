Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 сентября 2021 года: COVID-19 заразились более полумиллиона белорусов, 1887 новых случаев и 12 смертей за сутки

С начала пандемии коронавирус подтвердился более чем у 501 тысячи белорусов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В телеграм-канале Минздрава Беларуси сообщили в субботу, 11 сентября, актуальную информацию по заболеваемости коронавирусом.

Стало известно, что за прошедшие сутки «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 887 человек. Таким образом, с начала пандемии в Беларуси уже более полумиллиона человек заразились коронавирусом. Минздрав сообщил за время пандемии о 501 тысячи 166 инфицированных COVID-19.

Еще за прошедший день были выписаны 1 тысяча 540 пациентов. Сообщается о 491 тысячи 410 выписанных с начала пандемии.

К сожалению, сообщается и о новых смертях, еще 12 человек с диагностированным коронавирусом скончались за сутки.

- За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 3 тысячи 905 пациентов с выявленным COVID-19, - прокомментировали в Минздраве.

Что касается статистики выполненных тестов, то за сутки было сделано более 24,4 тысячи исследований, а за весь период уже свыше 8,013 миллиона тестов на «ковид».

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