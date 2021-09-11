Три человека погибли во время взрыва газа в жилой многоэтажке в Липецкой области

На разборе завалов под ельцом работают более 250 человек. Фото: ura.ru

В поселке Солидарность, что под городом Елец в Липецкой области России ночью 11 сентября произошел взрыв бытового газа, передает ТАСС.

Во время взрыва погибли три человека, в том числе ребенок. По предварительной информации, в ЧП всего шестеро пострадавших, среди которых есть госпитализированные.

Взрыв полностью разрушил один из двух подъездов жилой многоэтажки на 16 квартир.

Сигнал о взрыве газа поступил в МЧС около 00.50 часов по московскому времени. На данный момент сообщается, что на разборе завалов работало не менее 250 человек и 58 единиц техники.

В одной из квартир произошел взрыв газа - рухнул целый подъезд. Фото: ura.ru

- Работы на месте взрыва осложняются из-за угрозы нависающих конструкций. Стены здания удерживают строительной техникой, - прокомментировали в МЧС.

В прокуратуре уже заявили о том, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Известно, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

В свою очередь местная служба газа также сделала официальное заявление.

- Во время предыдущих проверок газового оборудования нарушений выявлено не было, - прокомментировали в пресс-службе предприятия «Газпром газораспределение Липецк».

При этом региональные власти заявили, что данный двухэтажный дом не является пригодным для проживания. Хотя до ЧП у дома не было статуса аварийного жилья.

Идет расследование, проводится проверка.

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