В рамках учений «Запад - 2021» запустят квазибаллистическую ракету «Искандер» дальностью свыше 100 км

Пуск "Искандер-М" произведут на полигоне Лужском. Фото: rossaprimavera.ru

Стало известно, где в рамках учений «Запад-2021» проведут запуск квазибаллистической ракеты «Искандер». Об этом проинформировали в Минобороны России, пишет ТАСС.

Так в военном ведомстве России сообщили, что в рамках учений боевые расчеты намерены поразить заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности более 100 километров. Для этого по цели запустят ракетный комплекс «Искандер-М».

Запуск квазибаллистической ракеты проведут на полигоне Лужском в Ленинградской области.

- Боевой пуск ракеты «Искандер-М» состоится в рамках проведения основного этапа практических действий войсковых сил в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021», - прокомментировали в Минобороны России.

Напомним, совместные стратегические военные учения России и Беларуси пройдут с 10 по 16 сентября на 14 полигонах на территории обеих стран.

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