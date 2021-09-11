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Общество11 сентября 2021 16:03

Худрук Купаловского театра Ольга Нефедова получила звание заслуженной артистки Беларуси

Президент 10 сентября представителям различных сфер вручил государственные награды
Инна КОРСАК
Худрук Купаловского театра Ольга Нефедова получила звание заслуженной артистки Беларуси. Фото: ОНТ

Худрук Купаловского театра Ольга Нефедова получила звание заслуженной артистки Беларуси. Фото: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября, в пятницу, наградил 116 представителей различных сфер деятельности государственными наградами. Художественный руководитель Купаловского театра Ольга Нефедова получила звание заслуженной артистки Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Звание «Заслуженный артист Беларуси» присвоено художественному руководителю Национального академического театра имения Янки Купалы Ольге Нефёдовой, - говорится в сообщении.

Напомним, что Ольга Нефедова оказалась в числе тех, кто осудил актеров, которые в августе 2020 года уволились из театра. На встрече с Александром Лукашенко, который приезжал в Купаловский смотреть обновленный спектакль «Паўлінка», она расплакалась.

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