Худрук Купаловского театра Ольга Нефедова получила звание заслуженной артистки Беларуси. Фото: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября, в пятницу, наградил 116 представителей различных сфер деятельности государственными наградами. Художественный руководитель Купаловского театра Ольга Нефедова получила звание заслуженной артистки Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Звание «Заслуженный артист Беларуси» присвоено художественному руководителю Национального академического театра имения Янки Купалы Ольге Нефёдовой, - говорится в сообщении.

Напомним, что Ольга Нефедова оказалась в числе тех, кто осудил актеров, которые в августе 2020 года уволились из театра. На встрече с Александром Лукашенко, который приезжал в Купаловский смотреть обновленный спектакль «Паўлінка», она расплакалась.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ольга Нефедова получила должность худрука Купаловского театра.

После президентских выборов летом 2020-го театр покинули многие актеры. Нефедова была в числе тех, кто осудил уволившихся. (подробности)

Работала на заводе, играла в казино, при Пинигине не получала главных ролей: 9 фактов про Ольгу Нефедову - нового худрука Купаловского.

Что известно о новом художественном руководителе Купаловского театра Ольге Нефедовой. 1 июня ее представили коллективу, до этого почти 30 лет Нефедова была актрисой в театре. (подробности)

Актриса Ольга Нефедова высказалась об уходе своих коллег из Купаловского театра.

Она добавила, что актеры ушли, но не подумали о коллективе. (подробности)

Видеофакт. Актриса Ольга Нефедова расплакалась на встрече с Лукашенко.

Она вспомнила тот момент, когда президент вышел с автоматом. (подробности)