Видеофакт. Космонавт Олег Новицкий поздравил из космоса Минск с 954-летием

Космонавт Олег Новицкий поздравил из космоса Минск с 954-летием. Фото: скриншот с видео

Белорусский космонавт Олег Новицкий поздравил Минск с 954-летием. В субботу, 11 сентября, столица празднует День города. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

- Уважаемые земляки, минчане и гости столицы. Этот космический подарок специально для вас. Я желаю Минску процветания, мира и, кончено же, оставаться таким же ярким и красивым, как наша голубая планета, - сказал Новицкий.

В поздравлении он добавил, что «наша задача состоит в том, чтобы сохранить наш город для наших детей».

- С праздником вас! – подытожил космонавт.

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