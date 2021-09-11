Мужчина, который ударил по лицу президента Франции Макрона, вышел на свободу. Фото: ТАСС

Дамьен Тарель, который ударил по лицу президента Франции Эммануэля Макрона, в субботу, 11 сентября, вышел на свободу. В тюрьме 28-летний мужчина провел три месяца. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

- Дамьен Тарель, который дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, вышел 11 сентября на свободу после трех месяцев заключения, - сказали на радиостанции.

Напомним, что 8 июня во время поездки в департамент Дром на юго-востоке Франции в преддверии региональных выборов Эммануэль Макрон подошел к группе местных жителей для того, чтобы их поприветствовать. Один из мужчин неожиданно ударил президента по лицу. Охрана его задержала.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Макрон: Ситуация в Беларуси угрожает новым разломом на европейском континенте.

Об этом президент Франции заявил на 75-й сессии Генассамблеи ООН. (подробности)

Меркель и Макрон созвонились с Путиным по поводу Беларуси.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон. (подробности)

Александр Лукашенко предложил помощь Макрону.

«Видите, у него свобода слова, но не трогай ты этого Пророка. Ну что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман и так далее?» - спросил президент. (подробности)