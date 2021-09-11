Министр спорта Беларуси заявил, что медалей на Олимпиаде в Токио должно было быть в два раза больше. Фото: БЕЛТА

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в интервью изданию sb.by заявил, что медалей на Олимпиаде в Токио должно было быть в два раза больше.

- Потенциал белорусской сборной на Олимпиаде в Токио был гораздо выше результата, которого удалось достичь, - сказал Ковальчук.

Министр спорта не стал делать никаких прогнозов на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.

- Не хочу этого делать, как так в Токио мы ожидали совершенно другого результата. Предпосылки к этому были. Медалей, как минимум, должно было быть в два раза больше. И это еще при самых скромных подсчетах, - заявил Ковальчук.

По его словам, «в каждом виде спорта нужно провести полную инвентаризацию».

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио белорусский спортсмены завоевали семь наград – 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы. В медальном зачете Беларусь заняла 45-ое место. Это худший результат белорусской команды за всю историю выступления на Олимпийских играх.

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