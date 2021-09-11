Министр спорта Беларуси заявил, что медалей на Олимпиаде в Токио должно было быть в два раза больше. Фото: БЕЛТА
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в интервью изданию sb.by заявил, что медалей на Олимпиаде в Токио должно было быть в два раза больше.
- Потенциал белорусской сборной на Олимпиаде в Токио был гораздо выше результата, которого удалось достичь, - сказал Ковальчук.
Министр спорта не стал делать никаких прогнозов на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже.
- Не хочу этого делать, как так в Токио мы ожидали совершенно другого результата. Предпосылки к этому были. Медалей, как минимум, должно было быть в два раза больше. И это еще при самых скромных подсчетах, - заявил Ковальчук.
По его словам, «в каждом виде спорта нужно провести полную инвентаризацию».
Напомним, что на Олимпийских играх в Токио белорусский спортсмены завоевали семь наград – 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы. В медальном зачете Беларусь заняла 45-ое место. Это худший результат белорусской команды за всю историю выступления на Олимпийских играх.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Министр спорта рассказал, какую оценку поставил белорусским атлетам за выступление на Олимпиаде.
Он добавил, что условия на Олимпиаде были специфические. (подробности)
«Но разве это спортсмены?»: Лукашенко раскритиковал вернувшихся с Олимпиады спортсменов.
В эфире госТВ предположили, что по итогам Олимпиады еще предстоит большой разговор с функционерами от спорта. (подробности)
Министр спорта Ковальчук рассказал, изменится ли система допуска атлетов на Олимпиаду после инцидента с Тимановской.
И добавил, что «участие в Олимпийских играх – это почесть для спортсменов». (подробности)