Министр спорта раскритиковал теннисистку Викторию Азаренко за то, что она отказалась выступать на Олимпиаде в Токио. Фото: БЕЛТА

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук раскритиковал теннисистку Викторию Азаренко, которая отказалась выступать на Олимпиаде в Токио. Об этом он рассказал изданию sb.by.

- Такое поведение не красит Азаренко ни как спортсменку, ни как человека, ни как гражданина Беларуси. Это неприятно. Ну как не побороться за честь страны. Не помочь в тот момент, когда в тебе нуждаются? Не повести за собой молодых, воодушевив их своим примером? Ту же не всегда стабильную Арину Соболенко. Да и собственные амбиции удовлетворить и попытаться замахнуться на титул двукратной олимпийской чемпионки, - сказал министр спорта.

Он выразил уверенность в том, что Азаренко и Соболенко в парном разряде вполне могли выиграть золото Олимпийских игр.

Напомним, что Виктория Азаренко отказалась от выступления на Олимпийских играх в Токио. У себя в Инстаграм спортсменка написала, что для нее это решение было очень трудным. И она все свои надежды возлагает на Олимпиаду 2024 года, которая состоится в Париже.

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