Давыдько заявил, что в Беларуси планируют создать провластную партию «За Родину» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Председатель партии «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире программы на Youtube-канале «Главный. Тур» рассказал, что в Беларуси планируют создать провластную партию «За Родину». Непосредственно в объединении «Белая Русь» будут выступать за создание партии.

- Общественное объединение «Белая Русь» останется общественным объединением и будет решать очень большие задачи, которые стоят перед нашим обществом в гуманитарной сфере – это медицина, образования, экология и многое другое. А вот что касается политической части – именно борьба за власть, за наши ценности, за крепкую президентскую республику, за социальные достижения, которые есть у нас, и которыми мы очень гордимся. Нет ни одной страны с такими социальными гарантиями, как у нас. Хотел бы отметить, что партия «Белая Русь» за власть не будет бороться. Она будет помогать политпартиям и тем лидерам, мнение и позицию которых она разделяет, - пояснил Давыдько.

По его словам, в соответствии с действующим законодательство общественная организация не имеет права учреждать политпартию – это должны быть физические лица.

- Планируется, что, когда у нас пройдет референдум, когда произойдут изменения в законодательство политических партиях, когда будет понятная роль партий, когда будет проведена перерегистрация партий, вот тогда, скорее всего, мы и заявим о своих амбициях, - отметил Давыдько.

Он добавил, что «рабочее название партии – «За Родину».

- Рабочее название партии, которую планирует создать группа товарищей, а там все фамилии известные – «За Родину». Да, мы собираемся такую провластную партию сделать. «Белая Русь» - за Родину и она остается «Белой Русью», а за Родину мы будем сражаться всеми доступными способами, - заявил Давыдько.

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