Давыдько предлагает ввести жесткий контроль за блогерами. Фото: БЕЛТА

Глава партии «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире программы «Главный. Тур» на Yotube-канале предложил ввести жесткий контроль за блогерами.

- Из интернет-сообществ сейчас исходит огромная опасность, от так называемых блогеров, которые, по сути своей, являются субъектами, формирующими в том числе общественное мнение. Но они не получают ни лицензии на свое вещание, непонятно, какое у них образование, моральный облик, но они допущены, - отметил Давыдько.

По его словам, в интернете «волки, волчары, которые за лайки готовы поджечь родную маму».

- Никто не отпустит ночью своего ребенка гулять в темный лес. А вот в интернет вы его пускаете. А там эти волки, волчары. Люди, которые поднатарели в технологиях и готовы за лак душу продать, готовы даже маму родную поджечь, чтобы только миллион лайков получить, - заверил Давыдько.

Он добавил, что молодежь невозможно оградить от интернета. Поэтому нужно работать с контентом законодательно.

- Под жестким контролем должны находиться все блогеры, которые хоть как-то должны классифицироваться, получать некую лицензию, разрешение, а также отвечать за свои действия, - заявил Давыдько.

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