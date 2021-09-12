Умер звезда сериалов «Глухарь» и «Интерны» Владимир Яковлев

Владимир Яковлев в сериале «Глухарь-2». Фото: kino-teatr.ru

О смерти российского и советского актера театра и кино Владимира Яковлева сообщил ресурс «Кино-Театр.ру». Яковлеву было 62 года. Причина смерти Яковлева не известна.

Зрители могут знать актера по 170 ролям в кино и сериалах. Он играл Федора в «Черных беретах», Сашу в «Золотом дне», Михаила в фильме «Сармат», Илью Атаманова в «Оперативном псевдониме», Шустрого в «Глухаре», Слепнева в «Интернах» и множество других ролей.

После Высшего театрального училища имени Щепкина Яковлев служил в Малом театре и театре «Модерн». Кроме этого, актер профессионально занимался спортом и был мастером спорта по академической гребле.