Победительницей US Open стала девятнадцатилетняя британка Эмма Радукану. Ее называют сенсацией турнира

Победительница US Open девятнадцатилетняя британка Эмма Радукану. Фото: Getty Images

В финале турнира Открытого чемпионата США по теннису победила британка Эмма Радукану, выступающая за Британию, пишет BBC. Ей противостояла канадка Лейла Фернандес.

19-летняя теннисистка Радукану выиграла у Фернандес со счетом 6:4, 6:3.

Обеим теннисисткам - и Лейле Фернандес из Канады, и Эмме Радукану - меньше 20 лет, их называют сенсацией этого турнира. И до последнего финал между номерами 150 и 73 никто не мог предсказать.

19-летняя Фернандес обошла таких опытных соперниц, как Наоми Осака, Элина Свитолина и Анжелик Кербер. На всем протяжении турнира она не отдала соперницам ни одного сета.