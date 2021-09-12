Может находиться в Минске: ищут женщину из Минской области, которая ушла из дома вместе с двухлетней дочкой

Фото: ПСО "Ангел"

Уже больше недели ничего неизвестно о 31-летней Галине Рыбаковой, которая ушла из дома вместе с двухлетней дочкой Зубок Миланой. Галина живет на улице Юбилейной в агрогородке Погост Березинского района. В поисково-спасательном отряде "Ангел" предполагают, что Галина с Миланой могут находиться в Минске.

***

ПСО "Ангел", который помогает искать пропавших людей, столкнулся с проблемами. На 1 сентября задолженность по расходам оказалась больше 2 тысяч рублей. Это деньги на аренду офиса, оплату коммуналки и мобильной связи, обслуживание автомобиля. Сейчас "Ангел" просит о помощи и ищет спонсоров и партнеров.

- Благодаря вашей поддержке мы сможем выезжать и оказывать помощь в поиске заблудившихся людей в лесу, пропавших детей, пропавших пенсионеров с потерей памяти и поисках утонувших на водоемах, - говорят в поисково-спасательном отряде.