Осень возвращается, но местами до +24. Синоптики рассказали, какой будет погода в понедельник 13 сентября

Пока прятать летнюю одежду еще рано, но и куртки достать уже пора. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В понедельник 13 сентября синоптики обещают переменную облачность. Ночью, по прогнозам, пройдут кратковременные дожди. Повторятся они и днем на большей части территории Беларуси.

Днем в отдельных районах возможны и грозы, говорят в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Ночью и утром местами синоптики обещают слабый туман. Ветер - западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура ночью - 10-16 градусов, местами - 7-9 градусов тепла. Днем - 18-24 градуса тепла.