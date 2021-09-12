Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 сентября 2021 года: за все время ковидом переболело столько человек, как население большого областного города

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 сентября 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актуальной на 12 сентября статистикой поделился Минздрав. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 907 пациентов с коронавирусом. Это больше, чем количество выписанных пациентов - их в последние сутки 1643.

За время пандемии, по официальной статистике, коронавирусом в Беларуси переболели 503 073 человека - это население большого областного города.

Выздоровели за все время 493 053 пациента.

Умерли за время пандемии 3 917 пациентов (+12 за последние сутки).

В Минздраве говорят о 8 038 526 проведенных тестах. За минувшие сутки выполнили 25 192 теста.