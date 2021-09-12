Лукашенко назвал условие для диалога с Западом по вопросу миграционного кризиса

Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, заявил Лукашенко. Фото: president.gov.by

Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции. Такое заявление журналистам сделал 12 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне, где состоялся один из этапов совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021».

В частности, он высказал свое мнение о миграционном кризисе на европейской границе. Как считает Лукашенко, в этом вопросе мяч на стороне западных партнеров.

– Хотите жить безопасно – приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем, – заявил он, его слова приводит пресс-служба.

Лукашенко также считает, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.

– Хотите помощи – ведите себя достойно. Не надо нас считать какими-то второстепенными людьми. У нас есть все для того, чтобы защитить нашу страну от любых посягательств. – заявил он.

Напомним, что Лукашенко в воскресенье принял участие в активной фазе белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021». Ему доложили о роли и месте региональной группировки войск (сил) в обеспечении военной безопасности Союзного государства на Западном стратегическом направлении, порядке проведения учения.

В своем выступлении после наблюдения за ходом активной фазы учения он высказал мнение, что «оно проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада».

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