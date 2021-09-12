Лукашенко прокомментировал отказ наблюдателей из США и ЕС приезжать на учение «Запад-2021»

Лукашенко прокомментировал отсутствие наблюдателей из США и ЕС на учении «Запад-2021». Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на решение наблюдателей из США и ЕС не приезжать на учение «Запад-2021». Он назвал эту позицию западных стран мелкотравчатой. Свое мнение он высказал 12 сентября на Обуз-Лесновском полигоне, где состоялся один из этапов совместного стратегического учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021».

- Мы вместе с россиянами пригласили всех, кто должен был и желал посмотреть эти учения. Их здесь не было, но они все видели. Это такие масштабные учения, которых только безумцы могут не видеть. А то, что они специально не приехали, это такая мелкотравчатая позиция, безумная позиция, - заявил Лукашенко, его цитирует пресс-служба.

Он добавил, что замысел учения, численность привлеченных военнослужащих и используемое вооружение не скрывались, и на Западе обо всем этом известно.

- Все они видели. Даже те, кто здесь не был, - считает Лукашенко.

По его словам, вместе с правоохранительными органами и спецслужбами России в Беларуси были задержаны подозрительные лица, попавшие в страну с территории Украины.

- И через Россию натовцы заходили сюда. Мы их всех видели. Они уже давно интересуются и замыслом, и какая будет техника, - заявил он.

Напомним, что Лукашенко в воскресенье принял участие в активной фазе белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021». Ему доложили о роли и месте региональной группировки войск (сил) в обеспечении военной безопасности Союзного государства на Западном стратегическом направлении, порядке проведения учения.

В своем выступлении после наблюдения за ходом активной фазы учения он высказал мнение, что «оно проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада».

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