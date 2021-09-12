Фотофакт: необычный памятник картошке появился в Узденском районе

Памятник картошке появился в Узденском районе. Фото: Светлана Курейчик

Памятник картофелю установили в агрогородке Дещенка в Узденском районе. Причем в очень символичном месте, сообщает Mlyn.by.

Необычный памятник в виде корзины с картофелем установлен там, где обычно каждую осень проводятся картофельные ярмарки и фестивали. А недавно в агрогородке открыли музей картофеля. На одной из ярмарочных площадей и установили скульптуру. Она состоит из камня, а на нем – корзина картошки.

Среди предложенных вариантом памятника победил проект с корзиной на камне. Фото: Светлана Курейчик

Голосовали за лучший проект памятника жители Дещенки в течение года. Были варианты картошка с усами и чубом, картофель с соломенной шляпой, а также с государственным флагом. В итоге победил вариант с корзиной.

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