Лукашенко заявил о намерении закупить российское вооружение на сумму в более чем миллиард долларов

Беларусь намерена закупить российское вооружение на сумму в более чем миллиард долларов. Фото: president.gov.by

Беларусь планирует закупку вооружения в России более чем на $1 млрд. Такое заявление сделал 12 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения военных учений «Запад-2021» на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.

По его словам, на переговорах с Путиным в Кремле было уделено много внимания вопросам обороны и безопасности. Обсудили и возможность поставок комплексов C-400.

- Два этапа этого вопроса. Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Наверное, 3 - 3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы, - раскрыл подробности Лукашенко, его цитирует пресс-служба.

Он добавил, что «сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении».

- Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам, - сказал Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что согласован целый перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь.

- Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками, - пояснил Лукашенко.

Он считает, что «нельзя расслабляться».

- Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали - не отвечайте на провокации и прочее, - а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого - современные учения. Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими, - заключил он.

Напомним, что ранее, 1 сентября этого года, Лукашенко анонсировал большую закупку вооружения и военной техники в России. Тогда он заявил, что в ближайшее время из РФ поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО.

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