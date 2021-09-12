Новый эпицентр заражения коронавирусом обнаружен в Китае Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новый эпицентр заражения СOVID-19 выявили в Китае. Это восточная провинция Фуцзянь, сообщил 12 сентября Госкомитет здравоохранения КНР, передает «Интерфакс».

По сведениям комитета, в субботу 19 внутренних случаев инфицирования коронавирусом зарегистрированы в городе Путянь и один – в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь.

Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 46 новых заболевших пациентов, 26 из них приехали из-за границы.

В августе эпицентром распространения COVID-19 внутри Китая стал город Нанкин провинции Цзянсу. Там источником заражения стали рабочие местного аэропорта, делавшие уборку в самолетах, прибывших из-за границы.

За время пандемии в Китае заболели коронавирусом 95 тысяч 199 человек, от связанных с COVID-19 заболеваний умерли 4 тысячи 636 пациентов.

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