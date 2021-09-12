Песков раскрыл подробности визита Путина в Беларусь в октябре. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в октябре планирует посетить Беларусь, чтобы принять участие в саммите СНГ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал визит в Минск Путина в октябре. Он тогда заявил, что его российский коллега намерен прибыть в Минск на саммит СНГ, который, как ожидается, пройдет 15 октября.
- Да. Такие планы есть, - сказал Песков, его цитирует «РИА Новости».
Кроме того, Путин намерен прибыть в Беларусь еще и в ноябре для участия в высшем государственном совете Союзного государства. Там рассмотрят вопросы интеграции России и Беларуси.
Напомним, что Путин и Лукашенко недавно встречались в Москве. 9 сентября они обсудили ситуацию в Афганистане и двустороннее сотрудничество.
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