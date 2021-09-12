Видеофакт: вот, что показали Лукашенко на полигоне во время учения «Запад-2021»

Лукашенко наблюдал за учением «Запад-2021» 12 сентября. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси, главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко 12 сентября принял участие в активной фазе белорусско-российского стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами.

Кадры с полигона опубликовал Telegram-канал «Пул первого»

Лукашенко доложили о роли и месте региональной группировки войск (сил) в обеспечении военной безопасности Союзного государства на западном стратегическом направлении, порядке проведения учения.

После того, как он понаблюдал за ходом учения, Лукашенко выступил с рядом заявлений. В частности, по его словам, «Запад-2021» проводится «на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада».

Также он анонсировал большую закупку вооружений в России, визит президента РФ Владимира Путина в Минск и прокомментировал отказ наблюдателей из США и ЕС приезжать на учение.

Кроме того, он заявил, что не будет вести диалог с Западом, пока там не отменят санкции.