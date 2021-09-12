Фотофакт: Лукашенко взял с собой на учение «Запад-2021» своего шпица

Президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдал 12 сентября за активной фазой учения «Запад-2021». Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко наблюдал 12 сентября за активной фазой учения «Запад-2021», в вместе с ним был замечен его пес – шпиц по кличке Умка. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Умка тоже замечен на учениях! Как сказал Мезенцев, это подчеркивает их исключительно мирный характер», – говорится в сообщении.

Лукашенко взял с собой на учение своего шпица Умку. Фото: Telegram "Пул первого"

Напомним, что учение «Запад-2021» проходит на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами. Ранее было опубликовано видео того, как Лукашенко наблюдает за происходящим, и что ему показали.

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