Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла подробности содержимого его чемоданчика, с которым он ездил к Путину. Фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко носит в своем чемоданчике стандартный набор: ручку и другие канцелярские принадлежности, необходимые для работы. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
По ее словам, в чемоданчике Лукашенко редко бывает что-то удивительное.
– Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы. Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить, – сказала Эйсмонт 12 сентября в эфире телеканала «Россия-1», когда ее спросили о содержимом чемоданчика Лукашенко.
Он добавила, что Путин и Лукашенко часто обмениваются секретными документами без чемоданчика. По ее словам, Лукашенко «привозит иногда с собой документы, делится информацией. Союзное государство, как и принято».
Напомним, что Лукашенко и Путин встречались 9 сентября, в рамках переговоров были согласованы 28 союзных программ. Также они договорились, что 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Беларуси.
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