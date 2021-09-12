Количество пациентов с коронавирусом в Ушачском районе за месяц выросло почти в пять раз Фото: Андрей АБРАМОВ

Число заболевших COVID-19 в Ушачском районе за месяц возросло почти в пять раз. Об этом рассказала главврач ЦРБ Анжелика Миронкова местному изданию «Патрыёт».

По данным Белстата, на 1 января 2021 года население Ушачского района составляло 12 368 человек. В начале августа, по словам Миронковой, здесь было около десяти пациентов с COVID-19. В настоящее время их почти в пять раз больше.

– Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, когда многие пациенты с коронавирусом нуждаются в госпитализации, мы решили не направлять их в специализированные медицинские учреждения Полоцка, Новополоцка, лечить на месте, – пояснила главврач.

По ее словам, 3 сентября для этой цели в больнице перепрофилировали коечный фонд.

– Мест в инфекционном отделении пока достаточно. В случае необходимости «реформируем» и часть терапевтического, – добавила Миронкова.

Также она прокомментировала вероятность подхватить COVID-19 в поликлинике в очереди к терапевту. По ее словам, здесь риск заражения минимальный, потому что пациентов с температурой и подозрением на коронавирус врач принимает в инфекционном кабинете, для которого предусмотрен отдельный вход. Там же при необходимости берут анализы.

– Даже если человек с CОVID-19 пошел к специалистам, которые ведут терапевтический прием, опасность распространения инфекции будет минимальной. Дело в том, что появление симптомов – это «подсказка», что инкубационный период закончился. А именно во время него (с момента заражения) человек представляет собой наибольшую угрозу для окружающих, – пояснила главврач.

Отметим, что, по данным на 6 сентября, первую прививку от коронавируса в Ушачском районе получили 2167 человек, а две дозы вакцины – 1706.

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