Занимавшийся делом об убийстве Павла Шеремета судья найден мертвым во время застолья под Киевом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец найден мертвым. В связи с этим начато расследование.

В частности, Государственное бюро расследований (ГБР) на Украине расследует уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Об этом сказано в сообщении ГБР в воскресенье.

«Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту гибели судьи Печерского районного суда г. Киева (ч. 1 ст. 115 УК Украины), – отмечается в нем, передает ТАСС.

По информации следствия, судья умер 11 сентября в селе Погребы Киевской области во время застолья. Украинские СМИ сообщили 12 сентября, что Писанец был в гостях у Петра Онопенко – брата бывшего главы Верховного суда Украины Василия Онопенко. Также с ними вместе находился следователь Соломенского районного управления полиции Киева Евгений Хоменко.

По данным портала «Страна», Писанец ранее выносил решения в нескольких громких уголовных делах, среди которых – продление ареста фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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