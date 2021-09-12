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Происшествия12 сентября 2021 21:17

Занимавшийся делом об убийстве Павла Шеремета судья найден мертвым во время застолья под Киевом

В связи с гибелью мужчины начато расследование, дело завели по статье «Умышленное убийство»
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Занимавшийся делом об убийстве Павла Шеремета судья найден мертвым во время застолья под Киевом

Занимавшийся делом об убийстве Павла Шеремета судья найден мертвым во время застолья под Киевом

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец найден мертвым. В связи с этим начато расследование.

В частности, Государственное бюро расследований (ГБР) на Украине расследует уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Об этом сказано в сообщении ГБР в воскресенье.

«Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту гибели судьи Печерского районного суда г. Киева (ч. 1 ст. 115 УК Украины), – отмечается в нем, передает ТАСС.

По информации следствия, судья умер 11 сентября в селе Погребы Киевской области во время застолья. Украинские СМИ сообщили 12 сентября, что Писанец был в гостях у Петра Онопенко – брата бывшего главы Верховного суда Украины Василия Онопенко. Также с ними вместе находился следователь Соломенского районного управления полиции Киева Евгений Хоменко.

По данным портала «Страна», Писанец ранее выносил решения в нескольких громких уголовных делах, среди которых – продление ареста фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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