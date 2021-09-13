На должностных лиц телеканала «Белсат» заведено уголовное дело

СК завел уголовное дело на должностных лиц телеканала «Белсат». Фото: Sk.gov.by

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами польского телеканала «Белсат», об этом рассказал начальник управления СК по Минску Сергей Паско в эфире телеканала СТВ.

- Это чисто экономическая статья, ничего с политикой здесь не связано, - сказал он.

Кроме того, по его словам, расследуются материалы о деструктивной деятельности «Белсата».

Напомним, ранее белорусский суд признал экстремистскими информационные ресурсы польского телеканала «Белсат».

Основанием стали материалы проверки управления главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД по Гомельской области.

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