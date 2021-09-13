В Белстате рассказали, какие продукты подешевели, а какие стали дороже в августе Фото: Надежда БУТОВИЧ

Цены на некоторые продукты в Минске изменились за август относительно июля, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Беларуси.

Как следует из информации, размещенной на сайте ведомства, стоимость говядины и живой рыбы в августе осталась на том же уровне, что и в июле. Свинина (кроме бескостного мяса) подорожала на 1,85 %, бескостная - на 4,64 %. Фарш мясной прибавил 3,01%, куры - 1,81 %.

Колбасные изделия, копчености и колбаса вареная высшего сорта подешевели менее чем на 1%, цена на мороженую неразделанную рыбу стала ниже ровно на 1%, а на филе и разделанную рыбу - на 3,79%.

Молоко и молочные продукты подорожали на 2,75%, сыры - на 1,9%, куриные яйца - на 1,48%, хлеб и хлебобулочные изделия - 0,61%, черный чай - на 0,65%. Кофе, наоборот, подешевел на 1,43%, но если натуральный молотый прибавил в цене 2,78%, то растворимый сбросил 4,8%.

Крупа и бобовые в целом подешевели менее чем на 1%, а макаронные изделия - на 4,65%.

Плодоовощная стала дешевле на 9,69%. Картофель - на 13,95%, свекла - на 61,18%, морковь - на 41,22%, свежие огурцы - на 20,5%, сладкий перец - на 25,36%, бананы, груши, виноград - в пределах 14,59 - 17,3%. Чеснок подорожал на 12,42%, свежая белокочанная капуста - на 9,72%, яблоки - на 1,17%.

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