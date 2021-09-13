Песков прокомментировал возможность политической интеграции России и Беларуси. Фото: БЕЛТА

Смысл Союзного государства РФ и Беларуси и интеграции заключается не в том, чтобы страны объединились, а в улучшении жизни народов двух стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 интеграционных программ.

- Суть интеграции не в том, чтобы объединиться, а в том, чтобы выиграли два народа, чтобы белорусам и русским стало лучше жить, - сказал Песков в интервью 12 сентября в эфире белорусского телеканала ОНТ.

По словам пресс-секретаря президента РФ, это значит, что у представителей бизнеса двух стран должны быть одинаковые права, товары должны свободно перемещаться, таможенные процедуры должны быть унифицированы.

- Здесь нет ничего за пазухой, это то, что выгодно, и то, что диктует логика, - добавил Песков.

Также он прокомментировал мнение о том, что у Москвы и Минска после согласования 28 союзных программ «под сукном осталась политическая карта, ее разыграют, но позже».

- Сейчас под сукном ничего нет, - заявил Песков.

Он напомнил, что после переговоров 9 сентября в Кремле Путин и Лукашенко «достаточно подробно рассказали о мифе последующей политической интеграции».

- В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран, - пояснил Песков, отметив, что в настоящее время политическую интеграцию никто не готовит, поскольку это совсем другой уровень интеграции, к которому страны пока не готовы.

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