Неизвестные, но вроде съедобные: жители пяти регионов Брестской области отравились грибами в августе

Жители пяти регионов Брестской области отравились грибами в августе. Фото: Pexels

Жители пяти регионов Брестской области обратились в августе с отравлением грибами в медучреждения, об этом рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Среди отравившихся грибами жители Бреста, Пинска, Ивановского, Березовского и Барановичского районов. По словам пострадавших, они ели грибы, похожие на грузди, или «неизвестные, но вроде съедобные».

- В Барановичах в больницу попала 75-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ела свинушки и какие-то другие грибы. Собрала их у подъезда своего дома, один раз отварила и приготовила потом суп. Вскоре после приема пищи женщине стало плохо. Усугубили ее состояние хронические заболевания. Второй пострадавший намеренно употреблял мухоморы. В лесу съел один сырой, а дома пил отвар из этих ядовитых грибов, - рассказали в центре.

Там также напомнили, что следует собирать для употребления в пищу только известные съедобные грибы, а при первых признаках отравления или недомогания нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. До приезда врача необходимо очистить желудок - выпить не менее литра воды, вызвать рвоту и обеспечить постельный режим.

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