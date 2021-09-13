За акции протеста только в Минске возбудили более 1600 уголовных дел – СК

За акции протеста только в Минске возбудили более 1600 уголовных дел Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По фактам массовых акций протеста в Минске возбуждено более 1600 уголовных дел. Такую статистику обнародовал начальник УСК по Минску Сергей Паско в эфире телеканала СТВ.

По его словам, это общее количество дел с июля 2020 года.

– Из этого количества дела по обвинению более 400 человек направлены в суды, значительное количество сейчас под следствием, – уточнил Паско.

Он добавил, что в настоящее время под следствием находится большая группа анархистов. Работники Следственного комитета выяснили, что она была создана задолго до президентских выборов, а свою деятельность отрабатывала на аккумуляторном заводе в Бресте.

– Я могу анонсировать, что в ближайшее время мы станем свидетелями принятия ключевых решений, где мы дадим оценку всей организации массовых беспорядков, – сообщил начальник УСК по Минску.

Также он отметил, что в августе прошлого года, когда начались массовые протесты, контроль за общекриминальной преступностью сохранялся.

– Как пример: в первые дни августа, когда начались активные движения, одно за другим произошло два разбойных нападения. Мы за короткое время раскрыли преступления. Оказалось, один из правонарушителей рассчитывал на то, что у нас просто не будет времени на расследование преступлений, – рассказал Паско.

Он сообщил также, что рост преступности составил 10% в 2021-м. Из них 6% связаны с протестной деятельностью.

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