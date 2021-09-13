Прокуратура Гродненской области выявила многочисленные нарушения в эксплуатации аттракционов
Фото: Юлия Хвощ
Прокуроры Гродненской области выявили многочисленные нарушения в использовании аттракционов и другого игрового оборудования, об этом пишет Sputnik со ссылкой на областную прокуратуру.
Речь идет о надувных аттракционах, не подлежащих регистрации в Госпромнадзоре.
– В Гродненской области после надзорной проверки прокуроры вынесли предписания о запрете оказания услуг (аттракционов и иного игрового оборудования) на 27 объектах, – сообщили в прокуратуре.
В прокуратуре рассказали про ситуацию, когда в одном из центральных парков Гродно было выявлено, что один из аттракционов был зафиксирован ненадлежащим образом – узлов закрепления было не достаточно, швартовочные элементы оказались ненатянуты и имели прогибы. В некоторых местах крепежные канаты вообще были закреплены к одному компоненту балластной системы.
В прокуратуре потребовали от местных чиновников более ответственно контролировать эксплуатацию игрового оборудования.
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