Два новых туристических города откроются в Египте. Фото: pixabay

Два совершенно новых туристических города будут открыты в Египте в течение нескольких месяцев. Об этом заявил глава Минтуризма страны Халед аль-Анани.

– Мы планируем открыть два абсолютно новых туристических города. Один город будет на севере примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Он называется Аль-Галяля. Там есть марина для различных яхт. Через несколько месяцев откроем новый город на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии, называется Аль-Аламин, – уточнил министр, его слова приводят «Известия».

Египетский чиновник напомнил, что в стране для путешественников есть много известных туристических мест, куда можно поехать, кроме курортов. Это, например, Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба и Сафага. Аль-Анани добавил, что главная цель – дать туристам возможность побывать в этих городах и вызвать желание «приехать не один раз».

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