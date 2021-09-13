Глава Мингорисполкома рассказал, когда будет решена проблема со столичными долгостроями

Проблема с долгостроями в Минске будет решена не позднее 2022 года Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Проблема с долгостроями в Минске должна быть решена в течение следующего года, об этом заявил мэр Минск Владимир Кухарев в эфире телеканала ОНТ.

Кухарев отметил, что существующие в Минске долгострои появились пять лет назад, когда шло активное строительство жилья в белорусской столице и для этого выделялись площадки.

– Думаю, что в течение следующего года полностью обеспечим ввод жилья, которое являлось долгостроями. Кроме жилья есть объекты нежилого строительства – административные здания, их в городе осталось 187. Принято решение Мингорисполкома, в котором мы установили по каждому объекту порядок, сроки возведения. В этом году мы обеспечим 112 таких долгостроев. Все остальные – в следующем году, – сказал Кухарев.

Он также отметил, что сегодня заниматься строительством жилья могут лишь госорганизации, обеспечивающие своевременный ввод.

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