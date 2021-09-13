Автомобиль такси врезался в частный дом в Бресте. Фото: УВД Брестского облисполкома

В Бресте автомобиль такси врезался в стену частного дома, об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

– ДТП произошло 12 сентября около 3:20. По предварительной информации, водитель автомобиля Chrysler (такси) ехал по улице Сикорского. Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на перекрестке врезался в жилой дом – рассказали в ГАИ.

В результате аварии частично разрушена стена здания и повреждено окно, пострадавших нет.

По внешним признакам водитель был пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы – за ДТП и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

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