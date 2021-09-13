Литва ввела жесткие ограничения для не сделавших прививку от коронавируса. Фото: pixabay

Жесткие ограничения для тех, кто не сделал прививку от коронавируса, ввели власти Литвы. Это решение принято с целью мотивировать людей пройти вакцинацию. Об этом сообщает Delfi.

Те, кто не получил «паспорт возможностей» (выдается вакцинировавшимся, а также переболевшим, если медицинский тест покажет достаточное количество антител) с 13 сентября не смогут ходить в торговые центры площадью более 1,5 тыс. кв. м и во все непродовольственные магазины.

Кроме того, не сделавшим прививку от COVID-19 не будут оказывать ряд услуг. К примеру, их не пустят в заведения общепита, салоны красоты, спортклубы, на мероприятия с участием больше 500 человек.

Таких граждан даже могут отстранить от работы по решению работодателя, если он посчитает, что все работники должны иметь паспорт возможностей.

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