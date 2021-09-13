Лось погиб от столкновения с колючим забором на границе с Польшей. Фото: Delfi.Lt
Лось получил смертельные ранения от столкновения с колючей проволокой на белорусско-польской границе, об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
В ведомстве отметили, что это уже третий случай, когда дикие животные получают смертельные ранения и погибают от столкновений с колючими ограждениями на границах Беларуси Евросоюза.
– На польско-белорусской границе интенсивно возводится забор из колючей проволоки. Именно он и стал причиной смерти лося. Инцидент произошел на участке погранзаставы «Беляны» Гродненской погрангруппы, – говорится в сообщении ведомства.
В ГПК рассказали, что животное проломило ограждение при переходе из Польши в Беларусь, однако из-за полученных тяжелых резаных травм через несколько метров пало. «Часть польской «концертины» застряла в теле животного».
На каждом витке может быть до 7 острых скоб, которые расположены так, что впиваются в тело, кожу, цепляются за одежду, шерсть "нарушителя". Животные, попадая в "концертину", начинают биться и метаться, получая серьезные травмы.
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