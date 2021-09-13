Надвигается похолодание: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 14 сентября

В Беларуси 14 сентября будет прохладно: днем воздух прогреется до +14..+19°С, по югу республики – до +21°С Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осенняя погода установится в Беларуси на этой неделе. Уже 14 сентября наступит похолодание, а также пройдут дожди. Об этом сообщили в Белгидромете.

Кроме того, на вторник объявлен желтый уровень опасности.

«Ночью и утром 14 сентября (вторник) местами по республике ожидается туман», – поясняется в сообщении синоптиков.

В целом погоду в этот день будет определять малоактивный атмосферный фронт. Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах республики пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами сгустится туман. Ветер будет северо-западный ночью слабый, днем умеренный.

Столбики термометров ночью поднимутся до отметки в +6..+12°С, местами будет +4..+5°С. Днем воздух прогреется до +14..+19°С, по югу республики – до +21°С.

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