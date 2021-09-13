СК ищет свидетелей ДТП с пострадавшим 15-летним пассажиром

Водитель "Фольксваген" не справился с управлением на повороте. Фото: УСК по Гродненской области

Авария произошла в одной из деревень Волковысского района еще 3 сентября. Идет разбирательство «пьяного ДТП», и СК ведет поиск свидетелей. Подробности сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Известно, что вечером 3 сентября на въезде в деревню Дубовцы, что в Волковысском районе, в аварию на «Фольксвагене» попал 46-летний водитель. Мужчина был за рулем в нетрезвом состоянии. На закруглении дороги он не справился с управлением, машина оказалась в кювете. После ДТП у «Фольксвагена» смята даже крыша. Водитель в аварии получил перелом ключицы, а вот его пассажир - 15-летний юноша пострадал сильнее. Парень находится в больнице в тяжелом состоянии, у него многочисленные травмы и переломы.

В СК сообщили, что водитель в момент аварии был пьян. Фото: УСК по Гродненской области

По данным следствия, в момент происшествия несовершеннолетний юноша ехал на переднем пассажирском сидении, и он не был пристегнут ремнем безопасности.

- Обращаемся к водителям, ставшими свидетелями ДТП, а также к гражданам, которые могут располагать информацией или записями с видеорегистраторов. Просьба сообщить обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщили в пресс-службе УСК по Гродненской области.

Звонить в УСК по Гродненской области следует по телефонам (80152) 72-40-40 и (8033) 621-15-35. Можно также обратиться в милицию - 102.

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